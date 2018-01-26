Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов

26.01.2018 11:48

«Госуорганы ДНР» отныне обязаны приобретать бензин и дизельное топливо только в ГП «Республиканская топливная компания» и ГП «Донтопливо».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отдал распоряжение, чтобы органы «государственной» власти и муниципальные предприятия закупали топливо только у двух «государственных» поставщиков. Так, в его «указе» сказано: «Органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также предприятиям, учреждениям и организациям государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности производить закупку бензина, дизельного топлива исключительно в ГП „Республиканская топливная компания“ и ГП „Донтопливо“».

Согласно «документу», «распоряжение» вступает в силу со дня его подписания, 24 января 2018 года

Источник: https://donpress.com