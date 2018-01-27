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Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал правоохранителей быть готовыми к тяжелой работе после того, как состоится освобождения Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса.
Сегодня, 27 января, в ходе итоговой коллегии МВД Аваков обратился к и. о. главы Нацгвардии Николаю Балану. Он подчеркнул, что рано или поздно в стране пройдет период "фальшивых митингов", которые отвлекают внимание силовиков. "Придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобожденные от оккупации, где нужно будет правильно построить работу", – заявил министр.
Он напомнил, что у правоохранителей уже есть подобный опыт: "Вы хорошо эту работу знаете, освобождали территории в Донецкой области. Это тяжелейшая работа. И нужно быть готовыми. Чтобы ничто вас не отвлекало от этих целей. Потому что готовность к этим процессам крайне важна".
Аваков также сообщил, что в Украине создадут подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. «Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать», - отметил министр.
Теги: Донбасс, Крым, полиция, МВД, Аваков
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