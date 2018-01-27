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Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь
С 8 по 21 января года СММ ОБСЕ способствовала организации шести "окон тишины" на Донбассе. Речь о локальном режиме прекращения огня, а также о соответствующем мониторинге в это время.
Благодаря таким мерам, удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения.
В частности, 19 января благодаря одному из таких "окон тишины" возле Счастья (Луганщина) было полностью возобновлено предоставление всех услуг мобильной связи через линию соприкосновения и в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
"Проблемы со связью, которые имели место также и в Донецкой области, начались 11 января. В Донецкой области до сих пор есть проблемы с мобильной связью через линию соприкосновения и в неподконтрольных правительству районах, где все еще не были предоставлены гарантии безопасности, необходимые для проведения ремонта поврежденной сети связи в Оленовке", - сообщают представители Миссии.
Напомним, что с 11 января в "ДНР" и "ЛНР" была недоступна связь "Vodafone Украина" (МТС). Неделю спустя в неподконтрольную Луганщины удалось вернуть "Vodafone Украина". Оккупанты Донетчины сделать этого не дают.
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Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР, СММ ОБСЕ, ОРЛО, ОРДО
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