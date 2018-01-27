- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"
Украина не может пойти на уступки в переговорах по Донбассу в ряде принципиальных вопросов. Об этом заявила Ольга Айвазовская - представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Есть красные линии для Украины. По амнистии – это вопросы военных преступлений, преступлений против человечества. Никто не может быть амнистирован, если он применял пытки и тому подобное", – заявила Айвазовская в эфире "5 канала".
По ее словам, также есть существенные противоречия среди участников минского процесса в видении проведения выборов на Донбассе.
"Выборы не могут быть проведены каким-либо другим способом, чем после достижения необратимого безопасного этапа, - подчеркивает Айвазовская. - С миротворцами или без… Но миротворцы – это гаранты этого этапа безопасности. После определенного времени могут быть проведены выборы. Определенный период может быть – 3, 5, 10 лет".
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отмечает, что модальность проведения выборов на Донбассе на данный момент не согласована.
Айвазовская напомнила, что лидеры "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) поручили министрам иностранных дел своих стран составить "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. Речь о порядке их выполнения.
"Она не согласована, потому что Россия не хочет ничего согласовывать того, что способствовало миру в Украине или обеспечению суверенитета и территориальной целостности", – заявила Айвазовская, по словам которой, перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко в этом году стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности, ТКГ
- Мінська битва за донбаських полонених: подробиці від Геращенко
- В Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Что решили?
- Надежда Савченко и Минск: новые данные
- Тарута о войне на Донбассе: "А если они будут стрелять 10 лет? То что, мы не будем вести переговоры?"
- Политолог: "Минские соглашения не идеальны, но в их срыве заинтересована сегодня именно российская власть"
- Что донбасские террористы сорвали сегодня в Минске
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Газ снова подорожает: СМИ сообщили о новом "сюрпризе" от МВФ21:57
- Польша попала в самый большой скандал: у Варшавы проблемы с Израилем 21:40
- Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки21:20
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину