Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"

27.01.2018 20:05

Украина не может пойти на уступки в переговорах по Донбассу в ряде принципиальных вопросов. Об этом заявила Ольга Айвазовская - представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе.



"Есть красные линии для Украины. По амнистии – это вопросы военных преступлений, преступлений против человечества. Никто не может быть амнистирован, если он применял пытки и тому подобное", – заявила Айвазовская в эфире "5 канала".



По ее словам, также есть существенные противоречия среди участников минского процесса в видении проведения выборов на Донбассе.



"Выборы не могут быть проведены каким-либо другим способом, чем после достижения необратимого безопасного этапа, - подчеркивает Айвазовская. - С миротворцами или без… Но миротворцы – это гаранты этого этапа безопасности. После определенного времени могут быть проведены выборы. Определенный период может быть – 3, 5, 10 лет".



Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отмечает, что модальность проведения выборов на Донбассе на данный момент не согласована.



Айвазовская напомнила, что лидеры "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) поручили министрам иностранных дел своих стран составить "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. Речь о порядке их выполнения.



"Она не согласована, потому что Россия не хочет ничего согласовывать того, что способствовало миру в Украине или обеспечению суверенитета и территориальной целостности", – заявила Айвазовская, по словам которой, перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко в этом году стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс.



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