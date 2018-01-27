Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном

27.01.2018 07:43

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы координации действий двух стран в вопросах безопасности. Встреча прошла в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.



"Я поблагодарил госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", - отметил Порошенко.



Он также поблагодарил госсекретаря США за санкции, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождения Крыма", - заявил президент.



Глава государства отдельно отметил важность согласования позиций в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе: "Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН". По словам Порошенко, эти вопросы также обсуждались во время его переговоров с голландскими, польскими коллегами на форуме в Давосе.



"По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага, очень важно если это стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН и я не теряю оптимизма относительно того, что это может произойти в 2018 году, - сказал Порошенко. - По моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий".



Он также проинформировал Госсекретаря США о процессах, которые происходили при освобождению украинских заложников и поблагодарил за помощь, которая была предоставлена украинской стороне в этом процессе. "Мы договорились, что этот процесс сейчас будет продолжена", - добавил Порошенко.