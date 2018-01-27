На Светлодарской дуге установили рекорд

27.01.2018 14:45

Известный волонтер Юрий Мысягин, который помогает украинским военнослужащим в зоне АТО (в частности, опекает подразделения, воюющие на Светлодарской дуге), сообщил, что сегодня там установили новый рекорд.



"Сегодня 54-я бригада и приданные 25-й батальон "Київська Русь", и 46-й батальон "Донбасс-Украина" поставили новый рекорд, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Сегодня мы передали полностью гружённый 5-и тонный бусик всего за 40 мин… В общем, молоко и многое другое уже у военных, и небольшой проект для 25-го бата мы тоже закрыли. Доукомплектовали их планшетами".