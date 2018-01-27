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Архив - Донецкая область

Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО

27.01.2018 12:40
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Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО

В Минобороны Украины сообщили, что в течение минувших суток силы агрессора на Донбассе не смогли полностью воздержаться от нарушений режима перемирия. Но огневых провокаций стало гораздо меньше. Точнее – всего одна.

На Луганском направлении вчера было тихо. А на Донецком направлении российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины. В предобеденное время пророссийские незаконные вооруженные формирования более получаса обстреливали опорные пункты украинского войска в пригороде Авдеевки из стрелкового оружия. В результате этого обстрела неподалеку от Авдеевки получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины (т.н. сантирная потеря).

Раненого оперативно доставили в военный госпиталь Покровска (бывший Красноармейск). Медики оценивают состояние здоровья украинского военнослужащего как удовлетворительное.

Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины сегодня, 27 января, опубликовал новую карту из зоны проведения АТО.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
 
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