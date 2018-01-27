- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта12:03
- Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ11:48
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация11:41
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"11:34
- У Донецкой фильтровальной станции зафиксированы взрывы10:54
- На Донетчине нашли два смертоносных схрона10:35
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину10:00
- Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск09:49
Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО
В Минобороны Украины сообщили, что в течение минувших суток силы агрессора на Донбассе не смогли полностью воздержаться от нарушений режима перемирия. Но огневых провокаций стало гораздо меньше. Точнее – всего одна.
На Луганском направлении вчера было тихо. А на Донецком направлении российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины. В предобеденное время пророссийские незаконные вооруженные формирования более получаса обстреливали опорные пункты украинского войска в пригороде Авдеевки из стрелкового оружия. В результате этого обстрела неподалеку от Авдеевки получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины (т.н. сантирная потеря).
Раненого оперативно доставили в военный госпиталь Покровска (бывший Красноармейск). Медики оценивают состояние здоровья украинского военнослужащего как удовлетворительное.
Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины сегодня, 27 января, опубликовал новую карту из зоны проведения АТО.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АТО, ВСУ, оккупанты
- Волонтер Доник: об обстреле Авдеевки и оккупированной территории
- Захарченко с котенком и снаряды с минами: подробности "обстрела" главаря "ДНР"
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку
- Мариупольское направление под огнем. Есть раненый
- Бойня у авдеевской промзоны: украинские воины расширили контролируемую территорию
- Появились фото последствий сегодняшнего зверского обстрела Авдеевки (ФОТО)
- В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ13:35
- В Луганске замерзают многоэтажки 13:16
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз12:19
- Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта12:03
- Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ11:48
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация11:41
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"11:34
- На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов11:25
- В Луганске замерзают многоэтажки 13:16
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек12:46
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз12:19
- Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта12:03
- Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ11:48
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация11:41
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"11:34
- На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов11:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову