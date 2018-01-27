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Архив - Донецкая область

Около 500 пограничников погибли и были ранены на Донбассе

27.01.2018 15:35
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Около 500 пограничников погибли и были ранены на Донбассе

С начала войны на Донбассе погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, еще 5 пропали без вести.

Об этом во время выступления на заседании коллегии МВД сообщил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Северов. По его словам, всего в АТО принимали участие 19 тысяч пограничников.

Северов также отметил, что ГПСУ начала развертывание нового Донецко-луганского управления и Лисичанской погранзаставы. Основная цель таких действий - более высокая мобильность и возможность быстро перестроится под задание возобновления контроля границы.



Теги: Донбасс, пограничники, погибли, АТО, раненые
 
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