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Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
Известный аналитик Олег Пономарь прокомментировал встречу спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и советника президента РФ Владислава Суркова. Она состоялась вчера в Дубае и была, в частности, посвящена конфликту на Донбассе.
"Видимых (подчеркиваю - видимых, на поверхности) подвижек не будет до окончания выборов президента РФ в марте, - заявил Пономарь. - Но Сурков посмотрел на все три туза Волкера - оружие для Украины, хорватский закон и санкции".
По мнению аналитики, Сурков остался очень недоволен "хорватским законом", принятым Верховной Радой 18 января (речь о законопроекте №7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", согласно которому Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН). Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" - имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии.
"Это хорошая реакция - ради этого закон и принимался. Странно было бы, если бы Сурков был им доволен, ведь данный закон законодательно закрепляет возможность закончить войну на Донбассе на украино-американских условиях, но при этом не нарушает минских соглашений, - подчеркивает Пономарь. - С санкционным тузом РФ будет знакомиться всю следующую неделю. И таким образом будет происходить сближение позиций Волкера и Суркова к их следующей встрече (а этих встреч еще будет не одна)".
Теги: Донбасс, закон, переговоры, Сурков, Волкер
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