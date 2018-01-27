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Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"
Как и предполагали эксперты, помощник президента РФ Владислав Сурков во время вчерашней встречи в Дубае со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером обратил внимание на закон Украины о "реинтеграции Донбасса".
Речь о принятым Верховной Радой 18 января законопроекте №7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Им, в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
" На момент переговоров текст этого закона не был опубликован", - заявил Сурков и указал свою позицию относительно цели закона, которую он видит в "запоздалой легализации" действий украинской власти в Донбассе, которые он назвал "незаконными".
Также помощник Путина заявил об "экономической блокаде" ОРДЛО со стороны украинской власти, указал на "ограничение свободы передвижения и так далее", отметив, что, по его мнению, закон о реинтеграции "закрепляет эти практики, подводя под них юридическую базу".
"Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мероприятий. Американцы адекватно реагировали на высказанные беспокойства", - заявил Сурков.
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Теги: Украина, Донбасс
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