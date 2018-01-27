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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"

27.01.2018 22:30
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В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"

Оккупанты Донбасса проводят мероприятия боевой подготовки, которые планируют и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки Вооруженных Сил РФ на территории России, в частности Южного военного округа.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и соединениях Южного военного округа РФ в рамках так называемого "единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов - для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, оккупанты, ОРДЛО
 
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