В ОРДЛО замечена бронетехника

27.01.2018 16:21

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о наличии на оккупированном Донбасс в т.н. "зоне безопасности" боевых бронемашин.



В последнему отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января) отмечается, что команда Миссии видела бронетранспортер (БТР-80) возле подконтрольного "ДНР" пос. Луганское (15 км к юго-западу от Донецка) и 2 бронированные машины (МТ-ЛБ) в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).