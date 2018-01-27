Последние новости раздела
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
В ОРДЛО замечена бронетехника
27.01.2018 16:21
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о наличии на оккупированном Донбасс в т.н. "зоне безопасности" боевых бронемашин.
В последнему отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января) отмечается, что команда Миссии видела бронетранспортер (БТР-80) возле подконтрольного "ДНР" пос. Луганское (15 км к юго-западу от Донецка) и 2 бронированные машины (МТ-ЛБ) в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, бронетехника, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- На неподконтрольном Донбассе появились грузовики с надписью «Чеченский» кириллицей, – ОБСЕ
- Украина готовит для "донбасских республик" ров, вал и колючую проволоку?
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор
- Битва за Донбасс: боевики несут потери, мирные граждане бегут от насильственной мобилизации
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом
- Названы условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Газ снова подорожает: СМИ сообщили о новом "сюрпризе" от МВФ21:57
- Польша попала в самый большой скандал: у Варшавы проблемы с Израилем 21:40
- Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки21:20
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину