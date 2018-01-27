- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить
Для того, чтобы миротворческая миссия ООН была введена или хотя бы одобрена для введения на Донбасс, в украинском законодательстве должна быть четкая юридическая формулировка о войне или вооруженном конфликте. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"По вопросу миротворцев мы остались на месте, - заявил эксперт, комментируя принятый украинским парламентом 18 января закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". - Мы можем говорить, о чем угодно: о том, что завтра миротворцев дадут, о том, что мы назвали Россию страной-агрессором, оккупантом, как угодно. Но все наши декларативные лозунги ООН не примет никогда в жизни".
Жданов подчеркнул, что вооруженный конфликт должен быть официально закреплен в национальном законодательстве страны, претендующей на миротворческие войска ООН.
"Для ООН, чтобы применить в Устав ООН, нужны четкие формулировки и четкая юридическая позиция государства, а для получения миротворческой миссии нужно слово "война": или это будет "вооруженный конфликт", или "война". В любом случае – это должны быть боевые действия, официально зафиксированные", – поясняет эксперт.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Теги: Донбасс, закон, война, конфликт, миротворцы
- Эксперт озвучил причины нового обострения ситуации на Донбассе
- Шесть решений для Донбасса
- Донбасский узел: в Минске подписали два новых документа
- Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск в Украину
- Ради чего сейчас воюют на Донбассе и как это прекратить
- Путин готовит военный конфликт в еще одной стране Европы: стало известно, где именно может начаться новая война
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Газ снова подорожает: СМИ сообщили о новом "сюрпризе" от МВФ21:57
- Польша попала в самый большой скандал: у Варшавы проблемы с Израилем 21:40
- Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки21:20
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину