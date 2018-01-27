Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить

27.01.2018 20:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить

Для того, чтобы миротворческая миссия ООН была введена или хотя бы одобрена для введения на Донбасс, в украинском законодательстве должна быть четкая юридическая формулировка о войне или вооруженном конфликте. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"По вопросу миротворцев мы остались на месте, - заявил эксперт, комментируя принятый украинским парламентом 18 января закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". - Мы можем говорить, о чем угодно: о том, что завтра миротворцев дадут, о том, что мы назвали Россию страной-агрессором, оккупантом, как угодно. Но все наши декларативные лозунги ООН не примет никогда в жизни".

Жданов подчеркнул, что вооруженный конфликт должен быть официально закреплен в национальном законодательстве страны, претендующей на миротворческие войска ООН.

"Для ООН, чтобы применить в Устав ООН, нужны четкие формулировки и четкая юридическая позиция государства, а для получения миротворческой миссии нужно слово "война": или это будет "вооруженный конфликт", или "война". В любом случае – это должны быть боевые действия, официально зафиксированные", – поясняет эксперт.

Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном

Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?



Теги: Донбасс, закон, война, конфликт, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх