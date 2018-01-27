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Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"
Военный эксперт Олег Жданов считает, что принятый украинским парламентом 18 января закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" носит декларативный характер.
"Закон декларативный. Он не имеет каких-то юридических основ, которые бы определяли четкие понятия и четкие формулировки. Причем по всем вопросам – как по военным, так и по организационным… Ни слова о способах и путях возвращения этих территорий в состав Украины не сказано. Ни о какой реинтеграции, или деоккупации речи не идет вообще, – заявил Жданов в интервью Ukrlife.TV. - Он фактически замораживает конфликт на сегодняшний день, узаконивает администрации, которые там существуют. Кстати, оккупационный режим там не вводится, а просто территории называются временно оккупированными".
Эксперт добавил, что была попытка признать "Л/ДНР" террористическими организациями, но она провалилась.
Напомним, что законом №7163 (он еще должен быть подписан президентом), в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
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Теги: Донбасс, закон, оккупация, деоккупация, реинтеграция Донбасса
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