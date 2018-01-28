Цимбалюк о россиянах на Донбассе: Почему они увольняются вместе с танками?

28.01.2018 12:44

Журналист "УНИАН" Роман Цимбалюк, который работает в Москве, рассказывает россиянам о вторжении РФ в Украину.



"Прочитал российскому студенту лекцию по его просьбе о вторжении в Украину, - пишет Роман на своей странице в Фейсбуке. - Антон настаивал, что в Украину едут бывшие российские военные, которые предварительно уволились. В процессе дискуссии сказал ему, что нам неважен юридический статус российских граждан, которые едут к нам воевать. Спросил почему, они увольняются вместе с танками. "А вот это другой вопрос", - не растерялся Антон".





Напомним, что российская агрессия против Украины началась в 2014 году с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое присутствие (снимали шефроны, перекрашивали военную ютехнику) Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.