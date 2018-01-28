- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
"ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
Почему главарь "ДНР" Александр Захарченко не дает включает Vodafone в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), разбиралось издание dn.depo.ua
"Эпопея с мобильной связью украинского оператора Vodafone на оккупированном Донбассе продолжается. С 11 января и до 19 января без связи маялись жители "ЛНР", но сейчас у них почти телефонный рай. По сравнению с "ДНР". Подобные проблемы с начала войны на Донбассе были часто: люди сидели без связи по несколько дней, а в начале боевых действий связи вообще почти не было. Но настолько безнадежная ситуация возникла впервые", - отмечается в материал.
Издание напоминает, что представитель Vodafone Виктория Рубан рассказала, что ремонтные работы проводились в районе подконтрольного Украине города Счастье на Луганщине. Именно на этот участок бригаде компании дали доступ, были договоренности о режиме тишины. Ремонт завершился успешно и Луганск, и Донецк одновременно должны быть "в эфире". Но в "ДНР" что-то пошло не так.
"Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне", - отметила Рубан.
Оккупационная власть Донетчины сначала отмалчивалась, а 22 января выдала обращение к Vodafone. Мол, "ДНР" просит мобильного оператора отправить свой персонал для аудита технического состояния и запуска сети. Кроме того, оккупанты сообщили Vodafone о необходимости согласовать с "ДНР" вопрос оплаты электроэнергии. "Министерство связи" не может осуществлять оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов Vodafone из бюджета "ДНР", - сказал так называемый "министр связи Виктор Яценко.
"Обращение явно манипулятивное и показное, - отмечает dn.depo.ua
. - С оглядкой на три с половиной года войны тот же Яценко прекрасно знает, что Vodafone не пришлет своих ремонтников на оккупированную территорию, там им работать по украинскому законодательству запрещено. Кроме того, Vodafone точно не будет платить за электроэнергию, поскольку не имеет доступа к своему оборудованию и коммутационных узлов. Такие, как Яценко, просто "отжали" все имущество, да еще и какую-то оплату требуют".
Рубан, комментируя заявление "ДНР", отметила, что это неофициальное обращение. Она пояснила, что Vodafone не может официально обратиться к группировке "ДНР". "Вы ошибаетесь, не действуем не мы. И писать надо не мне... В Луганске же все работает ... как вы это объясните? А приехать, к сожалению, не могу, и людей не могу отправить, потому что мы не работаем на неподконтрольной территории. Закон запрещает. И тот, кто "приглашает", знает об этом. Могу только удаленно работать", - пояснила она. И призвала "ДНР" "включить рубильник", тогда оборудование заработает и связь появится. Но оккупанты не торопятся это делать.
Есть несколько причин того, почему в "ЛНР" украинский связь есть, а в "ДНР" нет, а, возможно, так и не появится.
Первое, что очевидно: в "ДНР" решили подзаработать на своем мобильном операторе "Феникс". Очереди за его симками в Донецке выстраиваются с 5 утра, ажиотаж растет. За две недели удалось продать более 820 тысяч стартовых пакетов.
В "Фениксе", по данным группы Информационное Сопротивление, заинтересован "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), поскольку получает часть прибыли от его исправной работы. Но заработать на собственной мобильной сети было бы невозможно без технического оснащения. Их "Феникс" начал работу на "отжатом" у Киевстара оборудовании, а теперь набрал мощностей больше, чем "ЛНРовский" "Лугаком".
Оккупанты прибегли к использованию сети базовых станций украинского оператора Life для увеличения емкости "Феникса".
"Мы имеем в своем распоряжении емкости более 300 базовых станций и постараемся в максимально короткие сроки запустить все базовые станции бывшего "Лайфа" уже в сегменте РОС "Феникс", - сказал "министр" Яценко.
Life прекратил свою работу в "ЛНР" в 2016 году, а в "ДНР" - в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги "республике" под угрозой "национализации".
Недавно "Феникс" предложил абонентам несколько тарифов со звонками на "Лугаком", на Россию, на Украину и в другие страны мира, а также на стационарные телефоны. Кроме того, предлагается мобильный интернет, домашний интернет и услуги типа "перезвони мне", "переадресация вызова", "хороший номер" и так далее.
"Феникс" обновил сайт, который стал более удобным и понятным, и пишет там, что уже тестирует 3G. Оператор оккупантов предлагает звонить на украинские мобильные номера по 10 рублей за минуту (5 гривен) - это ничего себе такая оплата для жителя "ДНР" за возможность позвонить родственникам. Нельзя сказать, что "Феникс" работает идеально, но пока работает.
В "ЛНР" тоже были не против заработать на собственной связи. "Лугаком" по тарифам не отстает, стоимость одной минуты на украинские городские номера составляет 11,12 рублей (5,5 гривен), а на номера операторов мобильной связи 15,27 рублей (7 гривен). Но технически "Лугаком" не вытащил, жители Луганска сообщали, что он постоянно зависал, связь была плохой, про интернет и говорить нечего. Почему, как в "ДНР", не использовали оборудование Life, не известно. Но не исключено, что использовать было нечего: в "республиках" все, что стало ничье и плохо лежит, сразу же исчезает.
Заработать на высоких тарифах не получилось, пришлось включать Vodafone. Тем временем на оккупированной Донетчине появился стартап - умелые бизнесмены предлагают отвезти жителей к местам, где можно поймать связь Vodafone, воспользоваться SIM-картой самостоятельно или передать ее для получения сообщений от банков, соцслужб, а также списка входящих звонков, продолжает dn.depo.ua
К таким местам можно добраться и самому. Например, в оккупировнном Донецке один из железнодорожных мостов превратился в такой себе "переговороний пункт", потому что здесь можно поймать сигнал мобльного оператора.
Читайте также:
Битва за Vodafone и против: что происходит в ОРДО
В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ОРДО
- Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»
- "Людям нужна связь с Украиной..." - в Сети опубликовано видео из Горловки, как местные жители едут на окраину города позвонить в Украину. ВИДЕО
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов
- Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- ВСУ начали сборы резервистов07:10
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС