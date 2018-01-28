Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию

28.01.2018 14:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию

В Покровске (бывший Красноармейск) и Покровском (бывший Красноармейский) районе подконтрольной части Донецкой области зафиксировано семь случаев заболевания корью.

Как сообщает ddk.dn.ua, заболевшие – дети и взрослые. "Состояние пациентов стабильное. Они получают лечение в условиях амбулатории", – сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Покровского ЦПМСП Елена Градец.

Медик подчеркнула, что в амбулаториях продолжается бесплатная вакцинация и ревакцинация детей и подростков до 18 лет. По ее словам, покровчане делают прививки охотно - даже пришлось заказать 500 дополнительных доз вакцины.

Напомним, что корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Корь грозит осложнениями – пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга – энцефалитом, потерей зрения, а также может привести к инвалидности и смерти.



Теги: Донбасс, здоровье, вакцина, корь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх