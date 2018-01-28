Это должны знать все переселенцы

28.01.2018 17:31

В Украине насчитывается около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), они же – переселенцы. При этом, далеко не все они знают свои права обязанности. Восполняем этот пробел.



Вот, что пишет по этому поводу www.fdu.org.ua



Внутренне перемещенным лицом признается гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое покинуло свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия и нарушений прав человека.



Лицо приобретает правовой статус внутренне перемещенного лица путем постановки на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов по месту фактического проживания в Украине, о чем выдается справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (в народе – "справка переселенца").



Запрет дискриминации



В соответствии с законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", внутренне перемещенные лица пользуются теми же правами и свободами в соответствии с Конституцией, законами Украины и международными договорами Украины, как и другие граждане Украины.



Запрещается дискриминация внутренне перемещенных лиц при осуществлении ими любых прав и свобод на основании, что они внутренне перемещенные лица.



При этом законодательство устанавливает ряд специальных прав и обязанностей для внутренне перемещенных лиц.



Переселенцы имеют право:



На получение ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Пособие оформляется и выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины № 505 от 01.10.14. "О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".



Помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов в следующих размерах:



для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 130 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

для лиц с инвалидностью II группы - 115 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

для лиц с инвалидностью III группы - прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

для трудоспособных лиц - 442 гривны на одного человека.

17 января 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил повышение размера адресной помощи нетрудоспособным лицам (пенсионерам и детям), который теперь составит 1000 гривен в месяц. Также для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи в 3000 гривен в месяц, и в 5000 гривен для многодетных семей.



На получение всех социальных выплат и социального обеспечения, установленных законодательством для граждан Украины – при наличии справки переселенца.

Для взятого на учет внутренне перемещенного лица реализация прав на занятость, пенсионное обеспечение, государственное социальное страхование на случай безработицы, в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности, на получение социальных услуг и социальной помощи осуществляется по месту фактического проживания таких лиц и постановки на учет, что подтверждается справкой.



Право на получение статуса безработного.

Внутренне перемещенное лицо, которое уволилась с работы, при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, имеет право зарегистрироваться как безработный и получать пособие по безработице, социальные и другие услуги по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы в соответствии с законодательством. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.



На оформление документов, удостоверяющих личность, по месту фактического проживания.

В соответствии с действующим законодательством, паспорт гражданина Украины (ID-карту) можно оформить в территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины или Центре предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства (прописке). При наличии справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица документы для оформления паспорта можно подавать по месту фактического проживания в Украине в соответствии со справкой.



Право на продление получения определенного образовательного уровня (дошкольное, школьное, средне-специальное, высшее) на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета или других источников финансирования.



Право на получение социальной стипендии студентами-переселенцами.

Социальная стипендия назначается и выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением Кабинета министров Украины № 1045 от 28.12.2016 г. "Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений".



Размер стипендии составляет: студентам (курсантам) высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 890 гривен; студентам (курсантам) высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1180 гривен.



Студентам (курсантам), которые имеют право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору



Право на участие в государственной программе "Доступное жилье".



Внутренне перемещенные лица, если такие граждане не имеют в собственности другой жилой недвижимости кроме той, что находится на временно неконтролируемой территории, имеют право участвовать в государственной программе "Доступное жилье".



Программу "Доступное жилье" реализовывает Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" через свои региональные управления. Размер государственной помощи на приобретение собственного жилья по программе составляет 50 % стоимости жилья, рассчитанной с учетом нормативной площади и предельной стоимости 1 кв. м.



Внутренне перемещенные лица имеют право получить государственную поддержку для обеспечения доступным жильем в пределах области (города Киева) фактического проживания согласно справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.



Право на регистрацию предпринимательской деятельности по месту фактического проживания на территории Украины.



Регистрация внутренне перемещенным лицом юридического лица или регистрация в качестве физического лица – предпринимателя, а также регистрация прекращения предпринимательской деятельности, осуществляется по месту фактического проживания такого лица в соответствующем территориальном органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию (Центр предоставления административных услуг или государственный регистратор) без требования наличия справки о регистрации внутренне перемещенного лица.



Право голосовать на выборах и референдумах.



Внутренне перемещенное лицо реализует свое право голоса на выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах путем изменения места голосования на основании справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Для этого переселенцу необходимо подать в орган ведения Государственного реестра избирателей мотивированное заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать. К заявлению необходимо приложить копию справки переселенца.



Право на содействие в предоставлении кредитов на приобретение земельных участков и жилья.



В настоящий момент ПАО "Ощадбанк" предоставляет целевой кредит на жилье для внутренне перемещенных лиц. С условиями кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка. Среди перечня обязательных документов для предоставления кредита – справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.



Право на получение коммунальных услуг

Государство гарантирует зарегистрированным внутренне перемещенным лицам право на получение коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и т.д.) по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.



Право на бесплатное временное проживание.



Внутренне перемещенные лица имеют право на обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права возможности бесплатного временного проживания (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента постановки на учет внутренне перемещенного лица, при этом для многодетных семей, инвалидов, пожилых людей этот срок может быть продлен.



Другие права переселенцев, установленные законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц":



право на единство семьи;

право на содействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и субъектов частного права в поиске и воссоединении членов семей, потерявших связь вследствие внутреннего перемещения;

право на информацию о судьбе и местонахождении пропавших членов семьи и близких родственников;

право на безопасные условия жизни и здоровья;

право на достоверную информацию о наличии угрозы для жизни и здоровья на территории покинутого места жительства, а также места временного проживания, состоянии инфраструктуры, окружающей среды, обеспечении прав и свобод;

право на создание условий для постоянного или временного проживания внутренне перемещенного лица;

право на содействие в перемещении движимого имущества внутренне перемещенного лица;

право на содействие в возвращении на прежнее место жительства;

право на обеспечение лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством;

право на устройство детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;

право на получение социальных и административных услуг по месту пребывания;

право на оказание необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

право на проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование по месту пребывания внутренне перемещенного лица;

право на бесплатный проезд для добровольного возвращения к своему покинутому месту жительства во всех видах общественного транспорта в случае прекращения обстоятельств, вызвавших такое перемещение;

право на получение гуманитарной и благотворительной помощи.



Переселенцы обязаны:



Уведомлять об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства.

Уведомлять о возвращении на покинутое место жительство структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах не позднее чем за три дня до дня отъезда.

В случае выявления предоставления внутренне перемещенным лицом заведомо ложных сведений для получения справки о постановке на учет – возместить фактические расходы, понесенные за счет государственного и местных бюджетов в результате реализации прав, предусмотренных настоящим Законом.

Для переселенцев-пенсионеров установлена обязанность прохождения физической идентификации в Ощадбанке (для владельцев электронных пенсионных удостоверений - первые два раза - каждые шесть месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев; для владельцев обычных платежных карточек банка – каждые 3 месяца со дня открытия счета).



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