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Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
28.01.2018 08:25
По данным Госпогранслужбы Украины, вчера, 27 января, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 29,4 тысячи человек и 4000 транспортных средств.
Статистика субботнего пересечения линия разграничения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорск" - 6895 человек и 865 транспортных средств;
"Марьинка" - 6855 человек и 1315 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5555 человек и 1095 транспортных средств;
"Гнутово" - 3040 человек и 755 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7030 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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