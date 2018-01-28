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Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал в интервью DW то, что конфликт в Донбассе часто называют "забытым европейским военным кризисом", несмотря на то, что регулярно нарушается режим прекращения огня, унося всё новые жизни.
"Я думаю, что многие европейские правительства не хотят, чтобы это стало постоянным препятствием для сотрудничества с Россией. Они недовольны действиями России, недовольны вторжением, вводят санкции, но при этом не хотят, чтобы это стало чем-то постоянным. И поэтому они хотели бы, чтобы эта проблема исчезла, - отметил Волкер. - Но Россия упорствует и от этого никуда не деться. Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт".
При этом Волкер подчеркнул, что наложенные на Россию санкции работают.
"Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут возобновлять и дальше. А это так и будет: ЕС регулярно продлевает санкции, США добавят в санкционный список новые имена. Я думаю, что все понимают, что с течением времени это будет наносить России вред. И в России хотят, чтобы санкции сняли, но условием их отмены является фактическое выполнение минских договоренностей", - подчеркнул дипломат.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным), на Донбассе погибли свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европа, конфликт, санкции, Волкер
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