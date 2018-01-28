Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"

28.01.2018 16:03

Две команды из Мариуполя стали участниками 4-го сезона фестиваля "Одесская Лига Смеха".



Как передает MRPL.CITY, представят приморский город команды "Город М" и "Дело случая".



"Мы в Одессе на отборочном фестивале "Лиги Смеха". Благодарим городского голову за поддержку. Всего приехало около двух сотен команд. Кроме Украины, есть команды из Белоруссии, Молдовы, Грузии, Израиля", - отметил директор и наставник мариупольских команд Александр Романюк.



"Город М" и "Дело случая" полным ходом готовятся к первому туру соревнований – придумывают шутки и репетируют номера. За первый день фестиваля было зарегистрировано 176 команд, в день первого тура ожидается выступление 98 коллективов.