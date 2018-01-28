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Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк
Заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах Галина Чумак заявила, что в Донецке пророссийские митинги "русской весны" 2014 года были проплачены, а в городе находилось много завезенных россиян.
"Музей же рядом с облгосадминистрацией, поэтому все на моих глазах происходило, – рассказала Глина Чумак в интервью "Ukrlife.TV". - Не секрет, все это прекрасно знают, что завозили автобусы из Ростовской области с контингентом, который нуждается в "социальной поддержке", им заплатили – они приехали сюда. Им сказали, что надо кричать, они это и кричали. Говор российский отличается от донецкого, украинского, моему филологическому уху это сразу слышно… Возле облгосадминистрации был установлен рупор огромный, все время звучало "Вставай страна огромная". Это было невозможно, особенно весной, окна закрывала, потому что это было невозможно слышать – маты сплошные, ругань. Это было безобразие, и большая опасность была для музея".
Галина Чумак вспоминает: "Народ бегал с дубинками, с какими-то арматурами, которыми можно было повредить окна, для музея это было опасно. Это была та самая причина, которая вынуждала меня там оставаться. Я как директор несу ответственность за все, что находится в музее, за все фонды, оборудование, за кадры. Я не могу просто так взять и убежать, рассчитаться и уехать. Можно было, но я не из трусливых, и я человек ответственный".
Работник культуры добавила, которая в 2016-м переехала в Киев, отметили, что считает события на Донбассе геополитическим процессом, в котором многие люди старшего поколения не разбираются.
"Ведь мы же учились и жили по советской историографии, от нас очень многое скрывали, тут и обвинять особо тоже нельзя. Сегодня есть доступ, а вчера не было. Я абсолютно убеждена, что это геополитический процесс, нам надо это пережить, нам надо устояться как государство, нам надо устояться как нация. Это испытание наш народ должен пережить", – подчеркивает она.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, музей, "русская весна"
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