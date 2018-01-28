- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
Муки пленников продолжаются и после освобождения: волонтер раскрыл ужасающие подробности
Пастор церкви "Преображение", волонтер Сергей Косяк сообщил, что на самом деле происходит вокруг эпопеи с последним обменом пленными между ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей неподконтрольная Украине территория) и официальным Киевом.
Вот, что пишет Сергей на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):
Посвятил достаточно времени личному общению как с освобождёнными, так и тем кто непосредственно им помогает.
1. Оказывается за все время войны, было обменяно более 1000 пленных и последний обмен был не из самых больших, до этого обменяли 150 человек. Но именно последний обмен стал самый яркий, потому что сам Петр Порошенко присутствовал на нем. Ради такого почётного гостя, освобождённые после несколько часов ожидания в аэропорту, 40 минут стояли на холоде выслушивая пламенные речи. 31 декабря, Петр Алексеевич начал свое предновогоднее обращение со слов: "Дорогие украинцы! Прежде всего, давайте порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, в преддверии праздников их удалось вырвать из вражеских пыточных". Тем самым поставил на первое место важность самого события.
2. На этот раз бывшим узникам повезло больше всего, они все сразу попали в шикарную клинику "Феофания". Раньше такого не было.
3. На данный момент в Феофании осталось несколько человек, которым надо медицинское лечение. Остальных выписали. Оставить в клинике, тем куда ехать некуда, не могут, так как клиника не хостел а медучреждение.
3. Освобождённые, которым некуда возвращаться, должны приехать в области своей прописки. И там, со слов Натальи Зарецкой (уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО – прим. ред.) ими будут заниматься местные службы.
4. Поговорили с теми, кто так поступил. Пока бегают по кабинетам и никакого содействия им не оказывают. По сути остаются БОМЖами.
5. Волонтерские организации помогают тем, кто не хочет возвращаться в донецкую область, так найти там работу очень сложно. Основные промышленные города находятся в оккупации, так что мало кто хочет вернуться в депрессивный район, не зная где будет жить и работать.
6. Никто из освобождённых иждивенцев делать не собирается, но за 4 года войны, государство ничего не сделало, чтоб создать эффективный орган, отвечающий за реабилитацию и адаптацию освобождённых, последний обмен просто вскрыл пофигизм к этой проблеме, и стал не больше чем пиар ходом.
7. Сейчас благодаря общественной организации "Синяя птица", ребят поселили в хостел Киева на месяц и все мы усиленно ищем, бывшим пленникам работу и доступное жильё. Что делают официальные органы власти, я не знаю…"
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации
Теги: Украина, Донбасс, Киев, освобождение, плен, ОРДЛО
- Моряки с "Острова удачи" прибыли на родину
- Турчинов: "Прямо сейчас в Крыму освобождают из плена украинских офицеров" (ВИДЕО)
- Освобождение Савченко станет толчком к возвращению оккупированного Донбасса в Украину?
- После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин
- Из плена освобожден еще один украинский боец
- В центре Киева сгорел самый дорогой рынок столицы (ФОТО + ВИДЕО)
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Газ снова подорожает: СМИ сообщили о новом "сюрпризе" от МВФ21:57
- Польша попала в самый большой скандал: у Варшавы проблемы с Израилем 21:40
- Монетизація субсидій: чому в Україні заблоковано розрахунки21:20
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину