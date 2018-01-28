На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу

28.01.2018 16:49

15-летняя девушка из Мариуполя после ссоры с матерью поехала в гости к малознакомому другу, решив не сообщать родным о своем местонахождении. Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к сотрудникам Приморского отделения полиции.



На поиски девушки выехали полицейские ювенальной превенции. Правоохранители обыскали прилегающую территорию, опросили друзей и возможных свидетелей. Уже на следующий день белянку нашли и вернули домой.



Как выяснилось в ходе поисковых спецмероприятий, девушка перед исчезновением поссорилась с матерью и ушла гулять с 17-летним парнем, с которым недавно познакомилась в социальные сети. У него и осталась ночевать, сделав вид, что предупредила родных.



Также полицейские узнали, что в семье напряженные отношения, а девушка уже 2 года не ходит в школу.



С семьей была проведена профилактическая беседа. Мать 15-летней девушки привлечена к административной ответственности по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их меняют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.