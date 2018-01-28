Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска

28.01.2018 21:40

Сотрудники БФ "Право на защиту", которые осуществляют регулярный мониторинг процесса пересечения линии соприкосновения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда, сообщили о "критических вызовах" на КПВВ.



"Сегодня на КПВВ – холодно. Главный совет путешествующим через КПВВ - одеваться потеплее и с учетом практических особенностей таких путешествий (отсутствие мест для сидения и никаких навесов от осадков у украинского "нулевого" блок-поста, возможно длительное ожидание вблизи мест осуществления проверки документов), - пишут представители БФ. - Обогреться можно в палатках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако не на всех украинских КПВВ они размещены в доступе путешествующих (это зависит от того, с какой стороны лицо приближается к КПВВ). В таких случаях, согреться и получить бесплатный горячий чай можно в модулях Première Urgence Internationale (на КПВВ "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое") и Международного Комитета Красного Креста (на КПВВ "Станица Луганская")".



При этом представители "Права на защиту" отмечают, что в палатках ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" наблюдается недостаток сахара, чая и кофе. В палатках ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" сообщают также о нехватке горючего, с помощью которого работают тепловые пушки, отапливающие палатки.



"К большому сожалению, совсем без помощи остаются лица, которые путешествуют в / из украинских КПВВ на общественном транспорте, - подчеркивают в БФ. - Так, недалеко от КПВВ "Новтороицкое", находясь на расстоянии вытянутой руки от "нулевого" украинского блокпоста, люди вынуждены ждать (иногда до часа) под открытым небом автобус либо к операционной площадке КПВВ, либо по направлению к неподконтрольной территорий. Для сотен человек, которые ежедневно добираются до КПВВ на общественном транспорте, эта точка их маршрута - настоящее испытание. За все время существования "перевалочного пункта" на этом месте не появились ни лавочки для наиболее немощных, ни навесы от дождя и солнца на случай непогоды, ни защитные сооружения от ветра".



Мониторы "Право на защиту" отмечают, что в этом месте имеются только пластиковые туалеты, установленные гуманитарной организацией, чтобы люди не шли справлять нужду к заминированным участкам вдоль дороги.



"Также здесь нет никакой информации о том, к кому обращаться в случае критических случаев, а также, куда можно звонить, чтобы узнать, почему долго нет автобуса и когда он наконец появится", - продолжают в БФ.



Наступление холодного сезона с присущими ему осадками делает пересечение КПВВ для большинства граждан, избравших пешеходный коридор, чрезмерно сложным.



"Долгое время ожидания на холоде, плюс сильные ветер или мокрый снег, могут привести к значительному ухудшению здоровья путешественников, что особенно критично для лиц пожилого возраста. А именно такие граждане чаще всего выбирают пересечение линии соприкосновения через КПВВ "как пешеход" – из-за относительной дешевизны такого способа, хотя и значительных неудобств", - подчеркивает БФ "Право на защиту" призывая ответственные службы улучшить места ожидания людей вблизи КПВВ специальной дополнительной защитой.



"Хотя бы оснастить деревянные навесы панелями из оргстекла или занавесками из прозрачного полиэтилена, как это сделано на КПВВ "Станица Луганская". Такое дополнительное оформление поможет защитить людей от ветра и осадков и сделает их ожидание более комфортным. Выполнение таких работ не является дорогим, однако имеетт существенное значение для населения, пересекающего линию соприкосновения через пешеходные коридоры", - отмечают в БФ.



В случае возникновения сложной ситуации при пересечении КПВВ граждане могут обращаться по информационную поддержку в БФ "Право на защиту" по телефонам:



+38 (098) 597 64 72

+38 (099) 507 50 90

+38 (063) 496 80 88



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