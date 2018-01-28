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Офицер ВСУ отказал СММ ОБСЕ на Донбассе
28.01.2018 13:37
Офицер Вооруженных сил Украины отказал патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 27 января), военнослужащий ВСУ заявил, что наблюдателям необходимо иметь письменное разрешение от его командования для того, чтобы попасть на территорию этого места размещения.
"После 45 минут ожидания члены патруля СММ покинули этот район. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - сообщается в сводке ОБСЕ.
Теги: Донбасс, вооружение, ВСУ, СММ ОБСЕ
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