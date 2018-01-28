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Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле
Освобожденный в конце декабря из плена оккупантов Донбасса 30-летний Игорь Яковенко рассказал, как издевались боевики во время допросов.
"Пытки... Били током, психологический прессинг был. Вплоть до того, что "я тебе прострелю и ноги, и руки", и "вывезем на поле минное, выживешь-не выживешь", - признался Яковенко в интервью телеканалу "112 Украина". - Меня поставили перед фактом: либо ты сейчас что-то рассказываешь нам, либо мы сейчас будем отрезать голову. Я сел и думаю: тут либо пан, либо пропал, в голове уже была полная каша. Со временем пришел опять этот человек, говорит: "Есть что сказать?", я говорю: "Нет". Он тогда говорит: "Держите этого парня, сейчас будет много крови". Было много истерики с его стороны. Он говорит: "Давай, дружище, прощайся с жизнью", орать стал. Я говорю: "Все-все, будем что-то придумывать". Я взял все на себя получается".
Игорь Яковенко, задержанный боевиками в августе 2015-го в Горловке (обвинили в корректировке огня и шпионаже), подтвердил, что стал заикаться после того, как его допрашивали с применением тока. По его словам, он мечтает вернуться на родную Донетчину (там остался его 4-летний сын и гражданская жена, они живут в Дебальцево), но только тогда, когда ее освободят.
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
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Теги: Донбасс, Горловка, плен, боевики
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