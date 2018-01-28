Переселенцам создают проблемы

28.01.2018 09:47

В Киеве в ходе пресс-конференции "Потерянные в бумагах: соблюдение социальных прав внутренне перемещенных лиц", были представлены результаты исследования, проведенного Украинским Хельсинским союзом по правам человека.



Эксперты УХСПЧ и ОО "Донбасс СОС" констатировали - несмотря на почти четыре года, прошедших с начала вооруженного конфликта на Донбассе, государство чрезвычайно медленно решает проблемы внутренних переселенцев, при этом иногда создавая новые проблемы. Так, ВПЛ почти ежедневно приходится сталкиваться с целым рядом сложностей. Речь идет о доступности жилья, нехватке рабочих мест, проблемах с получением пенсий и социальных выплат, оформлением документов, регистрацией места проживания и тому подобное.

"После почти четырех лет вооруженного конфликта, в действующем законодательстве остается немало дискриминационных положений, которые наносят значительные имущественные и неимущественные убытки для перемещенных лиц, - заявила юрист общественной приемной УХСПЧ по делам Крыма Анна Рассамахина. - Назначение социальных выплат ставится в зависимость от места пребывания лица, не позволяя переселенцам свободно передвигаться в пределах территории Украины. А длительные верификации ВПЛ и места их обитания не только нарушают право на уважение частной жизни, но и надолго лишают человека его законных выплат".



В силу специфики учета различных государственных органов неизвестно даже точное количество переселенцев. Официальные данные подразделений социальной защиты населения отличаются от показателей местных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе исследования было выяснено, что у 7% ВПЛ ни один член их семьи не состоит на учете в органах социальной защиты. В других случаях на учете находится лишь 1-2 члены семьи (48%), поскольку регистрируются только лица, имеющие право на получение тех или иных социальных выплат или услуг.



Вследствие отсутствия четкой государственной политики в области прав человека 2016-2017 годы стали годами дискриминации ВПЛ, которые являются пенсионерами или получателями любой социальной помощи, а также абсолютного ограничения пенсионного обеспечения граждан Украины, проживающих на неподконтрольных государственной власти территориях. Ярким доказательством этого является недавнее решение суда в иск ОО "Донбасс СОС" против Постановления Кабмина №365 , которым утверждается порядок назначения и контроля за социальными выплатами внутренне перемещенным лицам.



"Суд признал Постановление №365 противоправным с требованием его отмены. Но оно продолжает свое действие. Неслыханной выглядит ситуация с созданием искусственных барьеров для интеграции ВПЛ. Те переселенцы, которые не претендуют на дополнительную помощь от государства и отказываются от справки ВПЛ, не могут этого сделать - они вынуждены становиться объектами контроля незаконного Постановления №365 под риском потери своей пенсии", - заявила Ольга Гвоздева , координаторка по адвокации ОО "Донбасс СОС".



"Правительство должно пересмотреть политику защиты прав ВПЛ и привести нормативно-правовые акты в соответствие с нормами международного и национального права, а также стандартов ООН и Совета Европы", - отметила юрист УХСПЧ Анна Рассамахина.