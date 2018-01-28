Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой

28.01.2018 19:37

Социолог Ирина Бекешкина, являющаяся директором фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива сообщила, что основная масса украинцев выступает за мирное разрешение конфликта на Донбассе. При к "миру любой ценой" наши граждане не готовы.



Комментируя в интервью "Апострофу" недавний опрос фонда, Бекешина сообщила, что существенных изменений за последний года не произошло.



"Мы можем говорить, что общественное мнение у нас достаточно стабильное. Ключевой вопрос был, согласны ли люди на мир любой ценой, или они считают, что надо вернуть оккупированные территории силовым путем. За "силовой путь" как тогда было 17%, так и сейчас 17%. И за "мир любой ценой" как тогда было 18%, так и сейчас 18%. Основная масса считает, что мира на Донбассе надо добиваться мирным путем, но не любой ценой", – сказала Бекешкина.



Рассказала она и о компромиссах, на которые готовы пойти украинцы ради урегулирования ситуации на Донбассе.



"Можно сказать, что практически на все компромиссы, которые предлагаются, люди не согласны. Меньше всего согласны на проведение местных выборов на условиях, которых требуют боевики. Согласны на это только 12%. Это ключевой вопрос для России, которая считает, что надо провести сначала выборы, признать эти выборы, а тогда уже Украине договариваться с этой вроде как новой "местной властью". Еще категорически не соглашаются на формирование там судов и прокуратуры исключительно из местных представителей. Давайте напомним, что это тоже было в Минских соглашениях, но на это тоже наши люди не соглашаются", – сообщила эксперт.



По данным Бекешкиной, большинство респондентов против предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса.



"На особые политические и экономические отношения с временно неподконтрольными территориями 20% соглашаются, 49% – нет. На предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей тоже согласны почти 30%, но почти 50% не соглашаются", – констатировала социолог.