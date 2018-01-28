В Доброполье устроили "мозговой штурм"

28.01.2018 15:48

В городе Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области) прошло совещание, в котором приняли участие руководство местного отделения полиции, власти города и района, а также представители общественного формирования "Патриоты Доброполья". Целью встречи было - укрепление контактов с населением и улучшения правопорядка в городе.



Собравшиеся обсудили борьбу с игровым бизнесом, оборотом наркотиков, незаконной вырубкой леса. Сошлись во мнении, что существуют определенные трудности в этих направлениях. В процессе "мозгового штурма" решили совместно работать над их преодолением.



Кроме того, представителем общественного формирования "Патриоты Доброполья" было внесено предложение использовать мобильное приложение "102" в документировании правонарушений.