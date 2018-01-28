В Донецкой области спасли собаку из ледяной воды

28.01.2018 14:18

Бездомная собака вышла в Мариуполе на лед и провалилась. На помощь поспешили спасатели.



Как сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай, Приморская райадминистрация передала информацию о том, что в поселке Песчаный провалилось под лед животное.



На место выехали спасатели. Они достали из воды собаку и передали ее работникам "Зеленстоя". Те накормили и согрели животное.