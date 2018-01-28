- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта
В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна состоялся вечер памяти, посвященный годовщине героической обороны Донецкого аэропорта
К лицеистам пришли военнослужащие, защищавшие Донецкий аэропорт: полный кавалер ордена "За Мужество" старший лейтенант Павел Чайка, лейтенант Сергей Голяка, старшина Анатолий Свирид и старшина Павел Новицкий, а также творческая группа фильма "Киборги" и режиссер Ахтем Сейтаблаев.
Почетных гостей поздравил легендарный начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна - Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук.
Как сообщает Минобороны, герои рассказали лицеистам о мужестве и героизме украинских военнослужащих, которые сражались против российско-оккупационных войск во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук вручил почетным гостям памятные знаки отличия Киевского военного лицея.
Теги: Украина, Донбасс, ВСУ, Донецкий аэропорт, герои, киборги
- На Харківщину повернулись герої АТО
- Боевой волонтер Роман Доник: "Всех, кто активно воевал против наших войск на той стороне, нужно уничтожать или сажать как можно на дольше"
- Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
- "Донбасс-Украина" станет первым! (ВИДЕО)
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- ВСУ начали сборы резервистов07:10
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС