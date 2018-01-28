Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения

28.01.2018 20:35

Практически каждый день в сводках Госпогранслужбы Украины появляются сообщения о том, что в контрольных пунктах въезда-выезда у линии соприкосновения задержали очередных граждан, нарушающих правила перевозки товаров. И объемы, вроде бы, небольшие. А задерживают. Так что же можно, и что нельзя перевозить через линию соприкосновения? И в каких объемах?



Вот, что пишет по этому поводу fdu.org.ua



Правила перемещения товаров физическими лицами через линию соприкосновения определены приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 24.03.2017 "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения".



Порядок перемещения товаров



Перемещение товаров через линию соприкосновения физическими лицами может осуществляться в ручной клади и/или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом.



Направления перемещения товара



Физические лица имеют право перемещать товары в следующих направлениях:



через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и в обратном направлении;

из гуманитарно-логистических центров на неконтролируемую территорию;

с контролируемой территории в гуманитарно-логистические центры.

Гуманитарно-логистические центры



Гуманитарно-логистический центр – это площадка на контролируемой территории в районе проведения антитеррористической операции, на которой осуществляется розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой и обувью, бытовой химией, а также предоставление услуг, гуманитарной и благотворительной помощи.



Гуманитарно-логистические центры создаются и обустраиваются на контролируемой территории между контрольным пунктом въезда/выезда и линией соприкосновения с целью обеспечения населения, проживающего на временно неконтролируемой территории, товарами и услугами, а также гуманитарной и благотворительной помощью.



Место расположения гуманитарно-логистических центров утверждается руководителем антитеррористической операции.



Порядок осуществления торговой деятельности, правила торгового обслуживания и предоставления услуг в гуманитарно-логистических центрах определяются областными военно-гражданскими администрациями в соответствии с законодательством.



Разрешенный для провоза объем товара



Физическим лицам разрешено провозить товар в таком объеме:



через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и в обратном направлении - товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека;

с гуманитарно-логистических центров на неконтролируемую территорию - товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 20 000 гривен и суммарный вес которых не превышает 150 кг на человека;

с контролируемой территории в гуманитарно-логистические центры - товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека;

Личные вещи и подакцизные товары не учитываются при определении указанных выше объемов товаров.

Разрешенный для провоза перечень товаров



Пищевые продукты:



мука пшеничная, ржаная;

хлебобулочные изделия;

макаронные изделия;

крупы;

говядина;

свинина;

сало;

мясо птицы;

рыба и морепродукты;

колбасные изделия;

полуфабрикаты;

молоко;

сметана;

сыры мягкие, твердые;

масло;

яйца куриные;

сахар;

масло подсолнечное;

соль;

пряности;

овощи;

фрукты;

кондитерские изделия;

диабетические товары пищевого назначения;

вода питьевая (в том числе бутилированная);

чай фасованный в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг;

кофе в зернах (жареные либо не жареные), кофе молотый, кофе растворимый, в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг.



Непродовольственные товары:



бытовая химия;

письменные и канцелярские принадлежности;

печатная продукция (периодические издания, книги и т.д.);

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства;

одежда, белье, обувь (и другая галантерея);

мелкая бытовая техника;

садово-огородный инвентарь и инструменты - не более пяти единиц;

один комплект (4 штуки) всесезонных или зимних или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов;

лекарственные средства - не более пяти упаковок или пяти единиц каждого наименования;

изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием.



Какие вещи могут считаться личными вещами:



товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;

одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении (на человеке в обоснованном количестве);

платежные карты – не более 3 единиц;

один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;

переносные музыкальные инструменты – не более 2 штук;

одно переносное звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.п.) с разумным количеством пленок, пластинок, дисков;

один переносной радиоприемник;

сотовые (мобильные) телефоны – не более 2 штук;

один телевизор;

переносной (стационарный) персональный компьютер – не более одной единицы, периферийное оборудование и принадлежности к нему;

флеш-карты – не более 3 штук;

калькуляторы, электронные книги – не более 2 штук;

обычная и/или прогулочная детские коляски на каждого ребенка, который пересекает линию соприкосновения вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей – не более 1 единицы;

2 инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью, а в случае отсутствия лица с инвалидностью – не более одной единицы;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;

лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества);

одни часы;

0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;

спортивное снаряжение – велосипед, удочка рыболовная, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом;

личные вещи с признаками пользования (мебель, посуда, кухонные принадлежности, бытовая техника, постель и постельное белье, книги, тетради, канцелярские принадлежности, ковры, картины, светильники, инструменты, детские игрушки) в случае переезда лица на проживание с неконтролируемой территории на контролируемую территорию.



Подакцизные товары



Подакцизные товары имеют право перемещать граждане, которым исполнилось 18 лет, в следующем объеме:



200 сигарет, или 250 граммов табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов;

5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.

По решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения, могут устанавливаться дополнительные ограничения для перемещения товаров.



Последние изменения законодательства



18 января 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (так называемый закон о реинтеграции Донбасса). В настоящее время ожидается подписание закона Президентом Украины, после чего текст документа будет официально опубликован и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Согласно новому закону порядок въезда/выезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях определяется Кабинетом Министров Украины. В связи с чем можно ожидать в ближайшее время принятия Кабинетом Министров Украины новых правил пересечения линии соприкосновения.