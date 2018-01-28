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Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе разожгла Россия. И прекратить может она же.
"Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день", - отметил Волкер в интервью DW.
По его словам, "при помощи этих мер Россия надеялась привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния". "Но в итоге это вызвало противоположный эффект, - отмечает Волкер. - Негодование, спровоцированное этим вторжением, сплотило Украину более, чем когда-либо, способствовало формированию национального самосознания и сделало страну более прозападной".
По словам спецпреда Госдепа США по Украине, России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир.
"На данный момент Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не разрешится. Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно — ее руководство придет к выводу, что оккупация территорий Украины более не служит ее интересам", - отметил Волкер.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, агрессия, вторжение, Волкер
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