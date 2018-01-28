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Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал отсутствие в т.н. "законе о реинтеграции Донбасса" упоминания о минских соглашениях.
Напомним, что 18 января Верховная Рада Украины приняла в целом закон №7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Им, в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
По словам Волкера, принятие этого закона не означает, что Минск-2 - мертв.
"Минские соглашения очень важны, - отметил Волкер в интервью DW. - Во-первых, они являются инструментом, в соответствии с которым Россия подтверждает свою приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины — а это часть минских соглашений — должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, минские договоренности содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто участвовал в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который будет зафиксирован в конституции страны".
По словам Волкера, все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса.
"Но проблема в том, что реализованы они не были, - отмечает дипломат. - В основном по той причине, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия и не отводят войска. С момента начала вооруженного конфликта не было ни одной недели, в течение которой соблюдался бы режим прекращения огня".
По мнению Волкера, в Украине считают, что минские соглашения провалились, так как они не привели к завершению конфликта…
"У украинской стороны есть ряд обязательств: проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия — и они знают это. Рада в октябре приняла законопроект о статусе востока Украины и закон об амнистии. Они проводят выборы по всей Украине и, безусловно, обеспечили бы их проведение и на востоке страны, если бы могли", - подчеркивает спецпред США.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, ОРДЛО, реинтеграция, Волкер
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