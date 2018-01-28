Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия

28.01.2018 19:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал отсутствие в т.н. "законе о реинтеграции Донбасса" упоминания о минских соглашениях.

Напомним, что 18 января Верховная Рада Украины приняла в целом закон №7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Им, в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).

По словам Волкера, принятие этого закона не означает, что Минск-2 - мертв.

"Минские соглашения очень важны, - отметил Волкер в интервью DW. - Во-первых, они являются инструментом, в соответствии с которым Россия подтверждает свою приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины — а это часть минских соглашений — должна стать основой резолюции Совбеза ООН. Во-вторых, минские договоренности содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто участвовал в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который будет зафиксирован в конституции страны".

По словам Волкера, все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса.

"Но проблема в том, что реализованы они не были, - отмечает дипломат. - В основном по той причине, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия и не отводят войска. С момента начала вооруженного конфликта не было ни одной недели, в течение которой соблюдался бы режим прекращения огня".

По мнению Волкера, в Украине считают, что минские соглашения провалились, так как они не привели к завершению конфликта…

"У украинской стороны есть ряд обязательств: проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия — и они знают это. Рада в октябре приняла законопроект о статусе востока Украины и закон об амнистии. Они проводят выборы по всей Украине и, безусловно, обеспечили бы их проведение и на востоке страны, если бы могли", - подчеркивает спецпред США.

Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном

Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция

Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?

Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"

Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, ОРДЛО, реинтеграция, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх