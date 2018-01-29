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Архив - Донецкая область

Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки

29.01.2018 16:40
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Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки

В украинской разведке отмечают, что российское оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

В ГУР МОУ отметили: «По указанию российских советников дополнительно заминированы позиции в зоне ответственности сил захватчика — так называемых „3-й отдельной мотострелковой бригады“, это Горловка, „11-го отдельного мотострелкового полка“ в Донецке и „7-й отдельной мотострелковой бригады“, это Брянка. При этом, в основном схемы минирований не составляются, что представляет угрозу, в частности, мирному населению региона и будет усложнять в дальнейшем разминирование местности».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, боевики, минирование
 
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