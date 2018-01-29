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«ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко сообщает, что компания «Vodafone» не заинтересована в повышении качества услуг на территории «республики» и отказывается принимать какие-либо заявления от «Минсвязи ДНР».
Так, Яценко отмечает: «Компания заявляет, что никакое заявление от Минсвязи принято не будет. Компания „Vodafone“ не заинтересована в повышении качества услуг».
При этом оккупанты обратились к компании «Vodafone» с предложением запустить связь в «ДНР» через Россию. Яценко подчеркнул: «Мы имеем возможность принять сигнал «Vodafone» в Ростове-на-дону. Если им запрещено иметь контракты с ДНР, то у нас есть предложение о том чтобы «Vodafone» рассмотрела возможность стыка в Ростове. Таким образом, мы могли бы в части гарантированных каналов решить вопросы у стыка коммутационного оборудования «Vodafone».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДЛО
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