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Архив - Донецкая область

«Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики

29.01.2018 19:48
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В Мариуполе активизировались «газовые» вандалы, передает MRPL.CITY.

По информации сотрудников «Мариупольгаза», акт вандализма зафиксирован по адресу: улица Металлургическая, 19. Подача газа на дом сейчас прекращена, так как производятся ремонтные работы из-за повреждения газового счетчика.

Руководитель «Мариупольгаза» Григорий Шекула уточнил, что до этого случая акты вандализма, направленные на уничтожение оборудования, установленного на многоквартирные дома, в конце последнего квартала 2017 года и в начале 2018-го не наблюдались. Пик вандализма, по его словам, пришелся на весну прошлого года. Было повреждено около шести единиц оборудования.

Как уточнил Григорий Шекула, горожане разбивали как шкафы, в которых находились счетчики, так и смотровые стекла самих приборов.



Теги: Донбасс, Мариуполь, газ, счетчик, вандализм
 
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