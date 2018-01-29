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В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
29.01.2018 17:15
В ближайшие дни боевики могут прибегнуть к серьезным вооруженным провокациям на Донбассе. Об этом ссылаясь на данные разведки, сообщает пресс-центр штаба АТО 29 января, пишет УП.
"Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения", – отмечается в сообщении.
По данным разведчиков, под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы.
"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гумконвоя" из России.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
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