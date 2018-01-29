Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке появились объявления о местах работы МТС

29.01.2018 07:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке появились объявления о местах работы МТС

Жители Донецка в социальный сетях активно пишут о местах, где работает Vodafone. 

Например, один из таких пунктов находится на Текстильщике на ул.Петровского недалеко от светофора возле моста. Местные жители пишут, что связь средняя, на 2-4 палки, есть и интернет-трафик. Можно поговорить, почитать СМС. На столбах развешаны указатели, которые помогают найти место, где ловит лучше всего. 

Местные жители стараются помочь друг другу. Кто-то настраивает вайбер, кто-то читает сообщения бабушкам, кто-то дает позвонить, кто-то раздает интернет. 

С 11 января на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» перестала работать мобильная связь оператора «Vodafone Украина». Причина в том, что кабель в районе Еленовки был поврежден. Из-за этого местным жителям приходится переходить на связь от местных мобильных операторов. 

С 13 января местные жители освоили способ звонков через интернет, которым активно делились в соцсетях. Компания «Vodafone Украина» усилила сигнал со станций в Авдеевке и Марьинке, так что теперь связь добивает до окраин Донецка. 

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донецк, Донбасс, МТС, мобильная связь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх