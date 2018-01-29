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В Донецке появились объявления о местах работы МТС
Жители Донецка в социальный сетях активно пишут о местах, где работает Vodafone.
Например, один из таких пунктов находится на Текстильщике на ул.Петровского недалеко от светофора возле моста. Местные жители пишут, что связь средняя, на 2-4 палки, есть и интернет-трафик. Можно поговорить, почитать СМС. На столбах развешаны указатели, которые помогают найти место, где ловит лучше всего.
Местные жители стараются помочь друг другу. Кто-то настраивает вайбер, кто-то читает сообщения бабушкам, кто-то дает позвонить, кто-то раздает интернет.
С 11 января на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» перестала работать мобильная связь оператора «Vodafone Украина». Причина в том, что кабель в районе Еленовки был поврежден. Из-за этого местным жителям приходится переходить на связь от местных мобильных операторов.
С 13 января местные жители освоили способ звонков через интернет, которым активно делились в соцсетях. Компания «Vodafone Украина» усилила сигнал со станций в Авдеевке и Марьинке, так что теперь связь добивает до окраин Донецка.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
Теги: Донецк, Донбасс, МТС, мобильная связь
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