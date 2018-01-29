В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»

29.01.2018 11:40

Оккупационные «власти» ОРДО решили ввести ограничение на продажу сим-карт местного «мобильного оператора» «Феникс». Об этом сообщил местный «министр связи» Виктор Яценко.

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня, 29 января.

«До 2х штук на паспорт», — уточнил Яценко.

Об улучшении качества связи «Феникса» речь не идет. Также не сообщается, когда возможо подключение нормальных операторов связи на оккупированных территориях.

Источник: https://donpress.com