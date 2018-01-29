Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми

29.01.2018 19:15

Полиция задержала мариупольца, который организовал канал торговли людьми. Преступники вербовали и переправляли наших соотечественниц, которые оказались в трудном финансовом положении, в Турцию с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

“В Харьковском международном аэропорту во время погранично-таможенного оформления рейса «Харьков-Стамбул» был задержан пособник организатора противоправной деятельности, который пытался вывезти за границу двух гражданок Украині 1997 и 1989 годов рождения в Турцию с целью сексуальной эксплуатации”, - сказано в сообщении.

В тот же день в Харькове был задержан организатор незаконной торговли людьми. Им оказался житель Мариуполя. В ходе обыска в его квартире правоохранители обнаружили неопровержимые доказательства, указывающие на его причастность к преступной деятельности.

“Сейчас фигуранты дела задержаны, продолжаются оперативно-следственные мероприятия”, - сообщили в полиции.

Источник: https://www.0629.com.ua