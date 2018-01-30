Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост

30.01.2018 10:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост

Дончане в соцсетях пишут, что пока светло, орки не стреляют, но с наступлением темноты боевики начинают провоцировать силы АТО - в районе моста наступает настоящее пекло. Жители Донецка с грустью вспоминают, что раньше спокойно еще ездили здесь по железной дороге, сегодня мост – сплошные руины. После почти четырех лет боев за Донецкий аэропорт боевики здесь уничтожили все, что только можно, передает "Диалог.UA".
Снимки были сделаны несколько дней назад, автор фото рассказал, что в полную негодность пришли и рельсы от железной дороги, проходившей под мостом.
"Рельсы ржавые, а вот в мае 2014 года я еще ездил по этой железной дороге. Сейчас, пока светло, тут тихо, мирно, ничего не прилетает, а как потемнеет…" - прокомментировал дончанин.



Теги: Донецк, Донбасс, мост, разрушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх