Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов

30.01.2018 14:20

Родственники жертв рейса MH17, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, выиграли суд против российского боевика Игоря Гиркина ("Стрелкова"), сообщает РБК-Украина.

Соответствующие документы Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Сообщается, что родственники 25 жертв катастрофы MH17 обратились в суд с требованием компенсации. Судебное производство открыли против Игоря Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны ДНР". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долларов. Также сообщается, что шанс получить компенсацию "равен нулю", потому что Гиркин не явился на заседание суда, по зарегистрированному в Москве адресу его также не нашли. Адвокаты родственников жертв катастрофы заявили о намерении просить ареста его имущества.