Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone

30.01.2018 16:00

Главари "ДНР" запутались в причинах отключения связи МТС на оккупированной территории и озвучивают диаметрально противоположные версии произошедшего, сообщает ОстроВ.

Так, называющий себя "председателем народного собрания ДНР" Денис Пушилин продолжает уверять, что украинский мобильный оператор прекратил работу из-за повреждения оптико-волоконного кабеля на подконтрольной Украине территории. По его словам, Украина не желает проводить ремонтные работы.

"Несмотря на то, что место обрыва связи находится на территории, подконтрольной украинскому правительству, а наиболее пострадавшим от отсутствия связи стало мирное население Донбасса – пожилые люди, малообеспеченные граждане, инвалиды, – Украина продолжает обвинять "республику" в создании проблем с проведением ремонтных работ. Учитывая важность вопроса, было принято решение продолжить обсуждение на встрече Контактной группы в будущую среду", - заявил он в понедельник.

В этот же день фейковый "министр связи республики" Виктор Яценко в очередной раз повторил, что проблема со связью МТС находится на оккупированной боевиками территории. Он напомнил, что просил руководство "Vodafone-Украина" прислать в "ДНР" специалистов для восстановления оборудования. Кроме того, он дал понять, что украинская связь не будет работать в зоне оккупации до тех пор, пока МТС не согласится платить за потребленную базовыми станциями электроэнергию. "Мы озвучивали нашу потребность в инженерном обслуживании и верификации сети. Но Рубан (глава пресс-службы "Vodafone-Украина" – "ОстроВ") ответила, что это невозможно. Это подтверждает тот факт, что компания Vodafone не заинтересована в повышении качества услуг или работе на территории Донецкой Народной Республики", — сказал Виктор Яценко.

Общим в заявлении боевиков являются обвинения в адрес Украины, которая якобы не желает поднимать связь.