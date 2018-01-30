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Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю
Оккупированные территории надо отвоевывать, но сначала необходимо добиться прекращения финансирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" со стороны Кремля, заявил "ГОРДОН" уроженец Донецкой области 28-летний доброволец Евгений Чуднецов, проведший в заложниках у боевиков "ДНР" почти три года.
Оккупированные украинские территории надо отвоевывать, но это возможно только если Россия прекратит финансирование боевиков на Донбассе. Об этом заявил "ГОРДОН" уроженец Донецкой области доброволец Евгений Чуднецов, проведший в заложниках у боевиков "ДНР" почти три года.
"Мне ближе вариант отвоевать оккупированные территории, но он возможен только при условии, что Россия прекратит спонсировать сепаров. Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ДНР" и "ЛНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю", – убежден Чуднецов.
При этом доброволец подчеркнул, что если отвоевывать территории, соотношение потерь наступающей стороны к потерям противника будет минимум три к одному соответственно. "А в условиях городских боев это соотношение вырастает до пяти к одному", – сказал Чуднецов.
Бывший заложник добавил, что специально сразу после освобождения заявил, что продолжит воевать, "пока сепаров не положим".
"Не хотел давать сепарам и российским СМИ даже шанса обрадоваться: вот, мол, даже азовец раскаялся после плена", – заявил Чуднецов.
По словам добровольца, сразу после окончания лечения в Киеве он вернется в зону АТО.
"В Мариуполь на базу поеду. Хочется обнять автомат, заняться делом. Я за три года уже наотдыхался в сепарских "санаториях". Когда закончится война? Когда соберутся все хорошие люди и убьют всех плохих", – подытожил Чуднецов.
"Зачем зубы вырывали? А какой смысл коленку сверлить? Может, пугали, но после зубов я не сомневался: надо – просверлят". Полная версия интервью с Евгение Чуднецовым
28-летний Евгений Чуднецов был захвачен боевиками 14 февраля 2015 года во время боев возле села Широкино в Донецкой области. Удерживался боевиками "ДНР" два года и девять месяцев, был приговорен сначала к расстрелу, после – к 30 годам строгого режима.
В интервью "ГОРДОН" Чуднецов рассказал, как его пытали "то ли буряты, то ли якуты", вырвали больше половины зубов, избивали. Добровольца освободили в конце прошлого года. Сейчас Чуднецов проходит лечение в клинической больнице "Феофания" в Киеве.
27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "Л/ДНР" продолжали удерживать на то время 103 украинцев.
21 января 2018 года боевикам на временно оккупированные территории передали помилованную президентом Украины Петром Порошенко Надежду Козлову. 24 января освободили бойца 92-й бригады Вооруженных сил Украины Романа Савкова.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, боеприпасы, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ
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