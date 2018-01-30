Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий

30.01.2018 14:32

После "отставки" Плотницкого борьба в "ЛНР" за финансовые потоки теперь уже между нынешним лидером боевиков Пасечником и "министром внутренних дел" Корнетом не прекратилась. Более того, Пасечник пытается вытеснить из Луганска так называемых донецких, сообщает gordonua.com.

Так называемый министр внутренних дел Корнет фактически является человеком Захарченко. Пасечник пытается отжать у Корнета угольную промышленность – законные шахты и копанки.

В свое время в эфире телеканала "Россия 24" главарь боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Пасечник заявил о намерении вывести из тени все "государственные" и негосударственные угольные предприятия "республики". "Будет пересмотрена политика подхода в отношении государственных и негосударственных предприятий угольной промышленности в сторону вывода из тени тех предприятий, которые пытаются работать нелегально. Сделаем все возможное, чтобы их легализовать. Это основная задача", – отметил Пасечник.

Старая донецкая команда в Луганске в лице Корнета пытается повлиять и на оборот угля в "ЛНР". По этой причине и возник конфликт между двумя псевдореспубликами.

Корнет отвечает за "силовое сопровождение" добычи и поставки угля с территории "ЛНР" на территорию "ДНР" для нужд Зуевской ТЭС, деятельность которой находится под контролем "МГБ ДНР". Уголь для нужд Зуевской ТЭС добывается на шахте "Белореченская" (Луганская область, Лутугинский район, пгт Белореченский).

Начиная с июня 2017 года для нужд Зуевской ТЭС шахта "Белореченская" ежемесячно отгружала 40 тыс. тонн добытой угольной продукции. Договор на поставку угля был заключен до конца 2017 года.

А теперь все хочет контролировать нынешний главарь "ЛНР" Пасечник. Стоит заметить, что информация руководителя группы "Информационное сопротивление" Тымчука об остатках на складских помещениях ОАО "Зуевская ТЭС" всего около 4 тыс. тонн угля (при необходимых до конца отопительного сезона 30 тыс. тонн) не соответствует действительности.

В свою очередь Корнет развернул борьбу против Пасечника через незаконное производство табачной и ликеро-водочной продукции, так как главарь "ЛНР" хочет войти на территорию, контролируемую Захарченко.

Кроме того, Захарченко хотел установить в "ЛДНР" свою монополию на мобильную связь, что, разумеется, не воспринимают в Луганске.

Примечательно, что это не первый случай, когда спецслужбы "ДНР" пытаются взять под свой контроль определенные финансовые потоки на территории "братской республики".

Так, в свое время аналитический отдел общественной инициативы "Правое дело" сообщал, что желанием главаря "ДНР" Захарченко контролировать каналы поставки спирта и производства контрафактной водки на территории "ЛНР" объяснялось присутствие и непосредственное участие в задержании и допросах Ципкалова боевиками подразделения "Спарта" покойного "Моторолы". Во время допроса Ципкалова последнему были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

Фактически речь идет о борьбе между главарями "ЛНР" и "ДНР" за контроль над финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликеро-водочных и табачных изделий.