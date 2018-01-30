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Покровск: В школах объявили карантин до конца недели

30.01.2018 22:03
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Покровск: В школах объявили карантин до конца недели

С сегодняшнего дня и до конца текущей недели Покровские школьники отпущены по домам. В школах объявили карантин. В связи с тем, что много детей болеют различными простудными заболеваниями превышен эпидпорог, пишет Знамя индустрии.
Классные руководители оповестили родителей вечером понедельника. Учителя объясняли, что карантин не связан с заболеваниями корью.
Напомним читателям ЗИ, что в Покровске зафиксировано пять таких случаев.
Первых заболевших выявили в ОШ №9 сразу после зимних каникул. Тогда карантин ввели только в этой школе сроком на неделю.



Теги: Донбасс, карантин, школы, Покровск
 
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