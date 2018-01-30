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Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение
30.01.2018 09:48
Так называемое "министерство связи ДНР" вновь обратилось к компании "Vodafone". Теперь уже с предложением запустить связь в ОРДО через РФ, пишет Трибун.
Соответствующее заявление было сделано "министром связи ДНР" Виктором Яценко, сообщают подконтрольные террористам информресурсы.
По его словам у группировки есть возможность принять сигнал "Vodafone" в российском Ростове-на-Дону.
"Если им ("Vodafone - Украина" – ред.) запрещено иметь контракты с "ДНР", то у нас есть предложение о том, чтобы "Vodafone" рассмотрела возможность стыка в Ростове. Таким образом, мы могли бы в части гарантированных каналов решить вопросы у стыка коммутационного оборудования "Vodafone"", - заявил Яценко.
Теги: Донбасс, Vodafone, ДНР, террористы
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