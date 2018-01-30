В Донецке нашли еще один «переговорный пункт» Водафон

30.01.2018 10:14

В Донецке в районе микрорайона Текстильщик дончане открыли еще один «узел связи» с Украиной.

Как сообщают жители города в районе торгового комплекса «Фокс» на Текстильщике есть устойчивый прием мобильной связи Водафон.

Как ранее сообщал 62.ua, своеобразные переговорные пункты «Водафон» жители города нашли в Петровском районе, на мосту станции Рутченково в Кировском районе города, а также на Путиловском мосту в Киевском районе.

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в оккупированной части Донецкой области является отключение от электропитания узлов связи Vodafone в Донецке.«Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет», – отмечают в компании.«Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – заявила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Рубан.

Ранее, так называемое "министерство связи ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.Также «министр связи» Яценко заявил, что украинскому оператору «необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии» с оккупационной администрацией.